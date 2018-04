Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen angekündigt

Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für diesen Dienstag, den 10.04.2018, zu Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Frankfurt/Main, München, Köln und Bremen aufgerufen. Es ist davon auszugehen, dass es dadurch zu erheblichen Einschränkungen im Luftverkehr kommt. Bestreikt werden die Bodenverkehrsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr, teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi will damit den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst erhöhen. „Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt. Mit Warnstreiks und Aktionen erhöhen die Beschäftigten jetzt den Druck, damit die Arbeitgeber ihre Blockadehaltung endlich aufgeben“, sagte ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske.

Auch in zahlreichen anderen Bereichen und Dienststellen des öffentlichen Dienstes werde es in den kommenden Tagen vor der nächsten Verhandlungsrunde bundesweit zu massiven Streiks kommen. So etwa auch in Nordrhein-Westfalen, wo ebenfalls am Dienstag unter anderem der Nahverkehr bestreikt wird, ebenso der gesamte Bereich der kommunalen Betriebe (z.B. Stadtverwaltung, Versorgungsbetriebe, Kitas etc.) sowie Bundeseinrichtungen wie Wasserschifffahrtsämter und Job Center.