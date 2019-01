Warnstreik-Aufruf für Flughafen Frankfurt

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat Warnstreiks für kommenden Dienstag am Flughafen Frankfurt angekündigt. „Da der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hat, rufen wir die Beschäftigten der Flughafensicherheit am Flughafen Frankfurt zum Streik auf“, teilte Verdi am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Beschäftigten des Sicherheitspersonals sollen am Dienstag am Frankfurter Flughafen von 02:00 Uhr früh bis 20:00 Uhr ihre Arbeit niederlegen, so die Gewerkschaft weiter.

Im Tarifstreit der Flugsicherheitsbranche ist es damit bereits der dritte Streikaufruf des laufenden Jahres. Bereits am Montag hatte es Warnstreiks an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld gegeben, an denen knapp 60 Flüge gestrichen werden mussten. Zudem hatte es am Donnerstag ganztägige Streiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart gegeben. Am Flughafen Düsseldorf mussten daraufhin 370 Flüge annulliert werden. Am Flughafen Stuttgart mussten 142 Flüge und am Flughafen Köln/Bonn 131 Flüge gestrichen werden.