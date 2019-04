Wahnsinns-Pokalspiel: Bayern schlägt Heidenheim 5:4

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat im DFB-Pokal eine Sensation verpasst. Die Kicker von der Brenz unterlagen in einem tollen Pokalspiel am Mittwochabend beim Pokalrekordsieger FC Bayern München nur knapp mit 4:5. Den entscheidenden Siegtreffer in einem Wahnsinns-Viertelfinalspiel erzielte Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski per Elfmeter sechs Minuten vor Spielende.

Bereits am gestrigen Dienstag hatten bereits der Hamburger SV (2:0 in Paderborn) und RB Leipzig (2:1 in Augsburg) das Ticket für das Halbfinale gelöst. Am Abend stehen sich noch Schalke 04 und der SV Werder Bremen gegenüber. Das Halbfinale (23./24. April) wird am kommenden Sonntagabend im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.