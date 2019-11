In Chinas Sonderverwaltungszone Hongkong finden am heutigen Sonntag Bezirksratswahlen statt. Mehr als vier Millionen Menschen sind in der ostasiatischen Metropole zur Wahl von rund 450 Bezirksräten aufgerufen.

Die Abstimmung in der Stadt gilt als politischer Stimmungstest. Es sind die ersten Wahlen seit den vor gut fünf Monaten beginnenden Massenprotesten in Hongkong. Erste Ergebnisse der Lokalwahl werden in der Nacht auf Montag erwartet.