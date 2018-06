Nach dem Vulkanausbruch in Guatemala ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 60 Menschen angestiegen. Der „Volcan de Fuego“ war gestern ausgebrochen und hat Asche und Lavaströme in die ländlichen Dörfer an den Hängen des Vulkans gebracht.

Hunderte Menschen wurden verletzt. Tausende Bewohner mussten das Gebiet um den Feuervulkan verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Der Fuego ist einer der aktivsten Vulkane in Mittelamerika.