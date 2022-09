Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) in Frankfurt (Oder) warnt vor unseriösen Energieanbietern an der Haustür. „Die Tür bleibt besser zu„, heißt der Titel einer VZB-Mitteilung. Und die Verbraucherschützer weiter: „Lassen Sie sich von unbekannten Personen in keine Gespräche verwickeln.“