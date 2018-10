Vorlesen erleichtert Lesenlernen

Rund 78 Prozent der Kinder, denen mehrmals in der Woche oder täglich vorgelesen wurde, fällt das Lesenlernen leicht. Das belegt eine Studie der Stiftung Lesen. Bei den anderen ist das laut ihren Eltern deutlich seltener der Fall (50 Prozent).

„Lesenlernen ist kein Kinderspiel“, so die Studienleiterin Antje Neubauer. Und weiter: „Vorlesen schafft die besten Voraussetzungen, damit Kinder dieser Aufgabe in der Grundschule gewachsen sind. Bereits 15 Minuten am Tag genügen. Dazu rufen wir alle Eltern auf.“