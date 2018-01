Vorläufiges Ende im US-„Shutdown“-Streit

Vorläufige Einigung von Demokraten und Republikaner im US-Haushaltsstreit: Im Streit über den Regierungshaushalt in den USA haben sich die beiden US-Parteien auf eine vorläufige Lösung verständigt. Danach sollen Mittel für Bundesbehörden zunächst bis Anfang Februar freigegeben werden. Laut diversen US-Medien werde die Regierung in Kürze wieder öffnen.

Am vergangenen Wochenende war eine automatische Haushaltssperre, der sogenannte „Shutdown“, in Kraft getreten und die Regierungsbehörden haben kein Geld mehr erhalten. Durch die fehlenden Mittel wurden einige staatliche Einrichtungen gezwungen ihre Arbeit einzustellen. Tausende Beamte wurden in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und Behörden temporär dicht gemacht.

Vom Shutdown ausgenommenen sind zum Beispiel das FBI, der Geheimdienst NSA oder die Transportsicherheitsbehörde TSA. Auch die rund 1,3 Millionen Mitglieder der Streitkräfte sind davon ausgenommen. Zuletzt hatte es im Jahr 2013 eine solche Ausgabensperre unter Barack Obama gegeben. Der „Shutdown“ dauerte damals über zwei Wochen.