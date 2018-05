Vorläufiger WM-Kader von Deutschland steht

Bundestrainer Joachim Löw hat heute Mittag den vorläufigen Kader Deutschlands für die Fußball-WM 2018 in Russland präsentiert. Wie vermutet stehen mehr als die finalen 23 Akteure im vorläufigen Aufgebot. Erst am 4. Juni muss der DFB der FIFA den endgültigen Kader melden.

27 Spieler stehen zunächst auf der Liste, Löw fährt jedoch ohne Mario Götze und ohne Sandro Wagner zur Fußball-WM nach Russland. Das gab er am Dienstag bei der Kadernominierung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bekannt. Der verletzungsgeplagte Manuel Neuer steht indes im Kader.

Die WM-Vorbereitung beginnt am 23. Mai mit dem Trainingslager in Südtirol. Die WM findet in Russland statt und läuft vom 14. Juni bis zum 15. Juli. Die DFB-Auswahl absolviert seine erste Partie am 17. Juni gegen Mexiko.

Vorläufiger Kader für Fußball-WM 2018 in Russland

Torhüter

Bernd Leno (Bayer 04 Leverkusen)

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Abwehr

Jérôme Boateng (FC Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Hector (1. FC Köln)

Mats Hummels (FC Bayern München)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC Berlin)

Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Niklas Süle (FC Bayern München)

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Mittelfeld

Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain)

Leon Goretzka (FC Schalke 04)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Sami Khedira (Juventus Turin)

Toni Kroos (Real Madrid)

Thomas Müller (FC Bayern München)

Mesut Özil (FC Arsenal)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Sebastian Rudy (FC Bayern München)

Leroy Sané (Manchester City)

Angriff