Vor NATO-Gipfel: Trump kritisiert Bündnispartner

Kurz vor seiner Ankunft zum NATO-Gipfel in Brüssel hat US-Präsident Donald Trump die Europäer erneut wegen zu geringer Verteidigungsausgaben kritisiert.

„Viele Länder in der NATO, die wir verteidigen müssen, haben nicht nur ihr gegenwärtiges Engagement von 2% (was gering ist) gekürzt, sondern sind seit vielen Jahren auch bei Zahlungen, die nicht geleistet wurden, säumig. Werden sie den USA Geld zurückerstatten?“, twitterte Trump.

EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker unterzeichneten indes vor dem Gipfel mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine neue Gemeinsame Erklärung der EU und der NATO. Die neue Gemeinsame Erklärung beschreibt eine gemeinsame Vision davon, wie die EU und die NATO zusammen gegen gemeinsame Sicherheitsbedrohungen vorgehen werden.

„Wir möchten die europäischen Bürgerinnen und Bürger mit allen verfügbaren Mitteln schützen, und dabei gibt es keinen besseren Partner als die NATO. Deswegen haben wir uns heute darauf verständigt, die EU-NATO-Beziehungen in entscheidenden Bereichen zu vertiefen“, so Tusk. Im Vorfeld des NATO-Gipfels richtete Präsident Tusk auch das Wort direkt an den US-Präsidenten.

Europa sei der beste Verbündete, den Amerika hat und je haben wird. „Heute geben die Europäer sehr viel mehr für Verteidigung aus als Russland, und ebenso viel wie China. Und ich denke, Sie können nicht daran zweifeln, Herr Präsident, dass dies eine Investition in die gemeinsame amerikanische und europäische Verteidigung ist“, schrieb Tusk weiter.