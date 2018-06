Vor Deutschlands 1. WM-Spiel: „Die Mannschaft“ ist „fit“

Die Spannung bei den deutschen Fußball-Fans vor dem ersten Gruppenspiel der DFB-Auswahl bei der WM in Russland steigt. Der gesamte deutsche Kader bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist fit und einsatzbereit. Das sagte Bundestrainer Jogi Löw am Samstagmittag in Moskau.

„Die Mannschaft ist mental und körperlich gut drauf. Die Spannung steigt selbstverständlich. Aber ich glaube wir sind gut vorbereitet für dieses Turnier“, so Löw.

Auch Mesut Özil könne spielen, dieser habe in der letzten Woche sogar noch zwei zusätzliche Trainingseinheiten absolviert. „Er macht einen guten Eindruck“. Ob Özil auf dem Platz stehen wird, wollte Löw aber noch nicht sicher zusagen. „Es gibt schon noch für mich so zwei, drei Überlegungen, wie die Mannschaft morgen aussehen könnte“, so der Bundestrainer weiter.

Deutschland bestreitet sein erstes Spiel bei dieser WM am morgigen Sonntag gegen Mexiko um 17 Uhr in Moskau. Nach Angaben Löws wurde intensiv studiert, wie Mexiko die Standards ausführt, ebensolche wurden am Freitag auch noch einmal trainiert.