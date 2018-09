Vogelgrippe auf Hof in Wismar

Auf einem kleinen Geflügelhof in der Hansestadt Wismar, Landkreis Nordwestmecklenburg, wurde am gestrigen Abend bei einer Ente das hochpathogene aviäre Influenza-A-Virus des Subtyps H5 nachgewiesen. Die zunächst im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V untersuchten Proben waren eingesendet worden, da einige der Tiere Anzeichen einer Atemwegserkrankung zeigten. Der Verdacht auf das Vorliegen der Vogelgrippe wurde durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt.

Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hat bereits epidemiologische Untersuchungen eingeleitet sowie die erforderlichen Maßnahmen nach der Geflügelpest-Verordnung veranlasst. Am Montag werden durch den Landkreis weitere Informationen bekannt gegeben. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt weist in diesem Zusammenhang alle Geflügelhalter darauf hin, dass die Biosicherheitsmaßnahmen in den Betrieben unbedingt einzuhalten sind.