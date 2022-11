Vignettenpreise in Östereich steigen

In Österreich werden die Vignettenpreise für die Nutzung der Autobahnen und Schnellstraßen zu Beginn des kommenden Jahres um 2,8 Prozent an den Verbraucherpreisindex angepasst.



Das teilte der Auto­bahnbetreiber Asfinag mit. Ab 2023 wird die Pkw-Jahres-Vignette dann 96,40 Euro und für Motorräder 38,20 Euro kosten. Die Zehn-Tages-Vignette für Pkw wird zum Preis 9,90 Euro und für Motorräder für 5,80 Euro erhältlich sein.



Wie alle Mauteinnahmen werden auch die Erlöse aus dem Vignettenverkauf wieder in Betrieb, Bau, Erhaltung und Verkehrssicherheit im 2.249 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetz investiert, teilte der Betreiber weiter mit.