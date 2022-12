Viertelfinals beginnen mit Kroatien gegen Brasilien

Bei der Fußball-WM in Katar beginnen am heutigen Freitag die Viertelfinalspiele. Das erste Viertelfinale bestreiten um 16 Uhr unserer Zeit die Kicker aus Kroatien und Brasilien.



Die zweite Viertelfinal-Begegnung findet dann am Abend statt. Um 20 Uhr unserer Zeit treffen die Niederlande auf Argentinien.