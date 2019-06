Viertelfinale bei Frauenfußball-WM 2019 steht

Die Viertelfinal-Spiele bei der Fußball-Frauenweltmeisterschaft 2019 stehen fest. Als letztes Team hat sich bei der Frauenfußball-WM am Dienstagabend die Niederlande durch einen 2:1-Sieg gegen Japan das Ticket für die Runde der letzten Acht gesichert. Die niederländischen Fußball-Frauen spielen im Viertelfinale nun am Samstag (29. Juni) in Valenciennes gegen Italien.

Ebenfalls am Samstag wird Deutschland gefordert. Die DFB-Frauen spielen am Abend in Rennes gegen Schweden um den Halbfinal-Einzug. Bereits am Donnerstag (27. Juni) treffen Norwegen und England aufeinander und am Freitag (28. Juni.) stehen sich Gastgeber Frankreich und Titelverteidiger USA gegenüber.

Die Halbfinals bei der Frauen-WM in Frankreich werden am 2. und 3. Juli gespielt, jeweils um 21 Uhr. Am Sonntag, den 7. Juli, steigt dann das Finale in Lyon.