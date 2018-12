Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat das Auftaktspringen der 67. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. DSV-Adler Markus Eisenbichler wurde beim Tornee-Start Zweiter. Rang drei ging an Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich.

Am Montag, 31. Dezember, geht es mit der Quali weiter in Garmisch-Partenkirchen. Am Neujahrstag folgt dann das zweite Springen der Vierschanzentournee.