Viermal 1 Million Euro zu Silvester gewonnen

Dickes Lotto-Glück einen Tag vor Silvester in Baden-Württemberg. Bei der Lotterie Silvester-Millionen gehen nach der Ziehung vom Samstag (30.12.) jeweils eine Million Euro an Mitspieler aus Crailsheim, im Raum Heilbronn, in Ulm und in den Alb-Donau-Kreis. Wie Lotto News meldet, haben alle vier Glückspilze anonym in Lotto-Annahmestellen getippt. Zum Abruf der Gewinnsumme müssen sie die gültige Spielquittung vorlegen.

Fünf weitere Teilnehmer der Silvester-Millionen freuen sich kurz vor Jahresende über je 100.000 Euro. Diese Gewinne wurden in Achern (Losnummer: 903934), Bietigheim-Bissingen (Losnummer: 263582), Crailsheim (Losnummer: 869709), Freiburg (Losnummer: 601227) und Renningen (Losnummer: 113876) erzielt. 1.000 weitere Tipper waren in der dritten Gewinnklasse erfolgreich. Sie erhalten jeweils 1.000 Euro. In der vierten Gewinnklasse gab es 50.000 Treffer, die je 10 Euro einbringen.