Vier weitere Teams lösen EM-Tickets

Die Fußball-Nationalmannschaften aus England, Tschechien, Frankreich und der Türkei haben am Mittwochabend vorzeitig die Tickets für die Uefa Euro 2020 gelöst. Damit haben bereits zehn Teams die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Jahr in der Tasche.

Belgien, Italien, Polen, Russland, Spanien und die Ukraine hatten bereits vor gut zwei Wochen ihre Tickets in ihren Gruppen gesichert. An der Endrunde 2020 nehmen insgesamt 24 Mannschaften teil.

Gespielt wird in zwölf Städten in Europa und Asien. Start der EM ist am 12. Juni 2020. Das Endspiel steigt dann vier Wochen später am 12. Juli im Londoner Wembley-Stadion.