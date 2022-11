Vier Tote in Weilheim in Oberbayern gefunden

Bei Gewaltverbrechen in Weilheim in Oberbayern hat es am Freitag vier Tote gegeben. Es handelt sich um zwei 57-jährige Frauen, einen 60- und einen 59-jährigen Mann. Die Leichen wurden am späten Nachmittag in Weilheim an unterschiedlichen Orten gefunden, teilte die Polizei mit.



Aufgrund der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der 59-Jährige zunächst die 57-jährigen Frauen und den 60-jährigen Mann tödlich verletzte und sich anschließend selbst tödliche Verletzungen zufügte. Die Personen standen in einem Verwandtschafts- bzw. Bekanntschaftsverhältnis.