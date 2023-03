Vier Oscars für deutschen Beitrag

In der Nacht sind in Kalifornien zum 95. Mal die Oscars verliehen worden. Das deutsche Anti-Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ hat gleich vier Academy Awards in Los Angeles abgeräumt – unter anderem den „Auslands-Oscar“ in der Kategorie „Bester internationaler Film“.

Das Science-Fiction-Abenteuer „Everything Everywhere All at Once“ hat den Oscar als bester Film des Jahres gewonnen. Brendan Fraser holt sich den Oscar als bester Hauptdarsteller, die Auszeichnung beste Hauptdarstellerin geht 2023 an Michelle Yeoh. Auf dieser Webseite finden Sie die komplette Liste der diesjährigen Oscar-Preisträger.