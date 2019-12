Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind viele Menschen ums Leben gekommen. Der arabische Nachrichtensender Al-Jazeera berichtete von „mindestens 20 Todesopfern“, in anderen Berichten war sogar von über 100 Toten die Rede.

Viele Menschen wurden verletzt. Der Sprengsatz soll am Samstagmorgen in oder an einem Fahrzeug an einem belebten Kontrollpunkt explodiert sein. Zunächst bekannte sich niemand für den Anschlag verantwortlich.