Bei einem Amoklauf in Kanada hat ein Mann mehrere Menschen erschossen. Laut kanadischen Medienberichten sind bei dem Blutbad in der Provinz Nova Scotia nach Polizeiangaben am Sonntag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.

Der mutmassliche 51-jährige Täter wurde nach einer stundenlangen Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen. Die Ermittlungen laufen, die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.