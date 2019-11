Viele Rückkehrer im DFB-Kader

Bundestrainer Joachim Löw hat drei Torhüter und 21 Feldspieler für die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele am 16. November in Mönchengladbach gegen Weißrussland und am 19. November in Frankfurt gegen Nordirland nominiert.

Mit den zuletzt Verletzten Toni Kroos (Real Madrid), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Leon Goretzka (Bayern München), Jonas Hector (1. FC Köln) und Nico Schulz (Borussia Dortmund) kehren gleich fünf Kicker in den DFB-Kader für die letzten beiden EM-Quali-Spiele in Gruppe C zurück.

Deutschland liegt in der Gruppe aktuell mit 15 Zählern auf dem zweiten Platz hinter den Niederlanden, die zwar die gleiche Punktzahl haben, im direkten Vergleich allerdings vorne liegen. Nordirland kommt auf zwölf Zähler, Weißrussland auf vier Zähler. Estland ist mit einem Punkt Schlusslicht der Tabelle.

Das DFB Aufgebot

Im Tor: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno. In der Abwehr: Emre Can, Matthias Ginter, Jonas Hector, Lukas Klostermann, Robin Koch, Nico Schulz, Niklas Stark und Jonathan Tah.

Im Mittelfeld und Angriff: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Marco Reus, Sebastian Rudy, Suat Serdar, Luca Waldschmidt und Timo Werner.