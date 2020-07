Viele Mieten in Berlin müssen gesenkt werden

Ab November muss für fast jede dritte Wohnung in Berlin die Miete abgesenkt werden. Das berichtet der Wohnungsverband BFW auf seiner Webseite.

Die Mitgliedsunternehmen des Landesverbandes Berlin/Brandenburg werden in gut einem Drittel (31 %) ihrer bewirtschafteten Wohnungen die Mieten ab November 2020 nach dem Gesetz zum Berliner Mietendeckel absenken müssen.

Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter den BFW-Mitgliedern des Landesverbands hervor. Der BFW fordert nun, nach der Verfassungsgerichtsentscheidung in Bayern in der vergangenen Woche, eine Aussetzung des Mietendeckels in Berlin bis zur verfassungsrechtlichen Klärung.