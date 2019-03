Viele Bewegungsmuffel in der EU

Rund 28 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union (EU) im Alter ab 16 Jahren hat außerhalb der Arbeitszeit im Jahr 2017 keinen Sport gemacht. Das zeigt eine Untersuchung der EU-Statistikbehörde Eurostat. Deutschland liegt mit „nur“ 11,7 % deutlich unter dem Durchschnitt. In einer typischen Woche betätigten sich etwas mehr als ein Viertel (27 %) der EU-Bevölkerung bis zu 3 Stunden, 17 % für 3 bis 5 Stunden und 28 % für mindestens 5 Stunden sportlich.

In den meisten EU-Mitgliedstaaten übte die Mehrheit der Bevölkerung in ihrer Freizeit irgendeine Form von sportlicher Bewegung aus, der höchste Anteil in Rumänien (96 %). Dänemark folgt auf Rang zwei (93 %), Niederlande ist Dritter (91 %) und Deutschland Vierter mit 88 %. Im Gegensatz dazu gab es zwei Mitgliedstaaten, in denen weniger als 50 % der Bevölkerung außerhalb der Arbeit sportlich aktiv waren: Portugal (45 %) und Kroatien (36 %).