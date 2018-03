Videobeweis nun offizielle FIFA-Regel

FIFA: Videobeweis wird offiziell. Am gestrigen Samstag fand im schweizerischen Zürich die jährliche Generalversammlung des International Football Association Board (IFAB) unter Vorsitz von FIFA-Präsident Gianni Infantino statt. Bei dem Treffen hat das Gremium einstimmig den nicht nur in Deutschland umstrittenen Videobeweis offiziell in die Fußballregeln aufgenommen. Der VAR (Video Assistant Referee) ist damit ab sofort Bestandteil des Weltverbandes FIFA.

Verpflichtend ist der Einsatz von Video-Schiedsrichterassistenten für Verbände und Ligen deshalb aber nicht. Die Entscheidung ob die VARs bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Russland zum Einsatz kommen wird beim nächsten FIFA-Councils Mitte März getroffen … [weiterlesen].