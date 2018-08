Vidal-Wechsel von Bayern zu Barca perfekt

Wechsel von Mittelfeldspieler Arturo Vidal vom FC Bayern München zum FC Barcelona ist perfekt. Deutscher Rekordmeister bestätigt Transfer des Chilenen.

Arturo Vidal verlässt den FC Bayern München und wechselt mit sofortiger Wirkung in die spanische Primera División zum FC Barcelona. Darauf verständigten sich beide Klubs am späten Freitagabend, teilten die Münchner mit. „Ich möchte mich beim Verein dafür bedanken, dass ich noch einmal die Chance bekomme, eine neue Herausforderung in Barcelona anzunehmen“, wird der 31-jährige Chilene auf der Webseite der Münchner zitiert.

Vidal, der vor drei Jahren zu den Bayern kam, hatte noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler bei rund 19 Millionen Euro liegen. Er soll bei den Spaniern einen Dreijahresvertrag erhalten.

Für den deutschen Rekordmeister absolvierte Vidal 124 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 22 Tore und 18 Torvorlagen. Vidal gewann mit den Bayern drei Mal die Deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und zwei Mal den deutschen Supercup.