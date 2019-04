VfB Stuttgart entlässt Trainer Weinzierl

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat seinen bisherigen Cheftrainer Markus Weinzierl mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der bisherige U19-Trainer Nico Willig werde ab sofort als Interimstrainer übernehmen, teilte der Verein am Samstagabend mit.

Willig werde am Sonntagvormittag von 10:30 Uhr an das Training der Lizenzspielermannschaft leiten. Willig ist seit Januar 2016 für den VfB Stuttgart tätig. Darüber hinaus gehörten der Co-Trainer Wolfgang Beller, der Athletiktrainer Thomas Barth sowie der Individualtrainer Halil Altintop nicht mehr dem Trainerteam an, teilte der VfB Stuttgart weiter mit.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, letztlich steht aber der Erfolg des VfB über allem und dementsprechend mussten wir handeln“, sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger zur Entlassung von Weinzierl.