Vettel siegt in Silverstone und baut Führung aus

In der Formel 1 hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel mit einem Sieg beim Großen Preis von Großbritannien seinen Vorsprung in der Fahrer-Wertung ausgebaut. Vettel siegte am Sonntag auf der Rennstrecke in Silverstone vor seinem Mercedes-Konkurrenten und Weltmeister Lewis Hamilton. Nach zehn von 21 Rennen liegt Vettel mit seinem vierten Saisonsieg nun acht Punkte vor dem Briten.

Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen wurde Dritter. Auf den weiteren Plätzen folgten Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo (Red Bull), Nico Hülkenberg (Renault), Esteban Ocon (Force India) und Fernando Alonso (McLaren). Kevin Magnussen (Haas) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Pierre Gasly (Toro Rosso) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in Deutschland statt.