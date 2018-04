Formel 1-Pilot Sebastian Vettel startet beim Großen Preis von Bahrain am Sonntag von der Pole. Der viermalige Weltmeister sicherte sich in seinem Ferrari bei der Qualifikation souverän den ersten Startplatz. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen geht von Platz zwei auf den Rundkurs. Dahinter folgen Valtteri Bottas im Mercedes auf Rang drei und Red Bull-Fahrer Daniel Ricciardo auf Rang vier. Weltmeister Lewis Hamilton startet in Sakhir wegen eines Getriebewechsels vom neunten Rang.