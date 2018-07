Vettel schnappt sich in Hockenheim die Pole

Formel-1-Pilot Vettel beim Großen Preis von Deutschland ganz vorn. Bottas auf Rang zwei, Räikkönen auf drei.

Der WM-Führende in der Formel 1, Sebastian Vettel, hat für sein Heimrennen in Hockenheim am Sonntag die Pole Position geholt. Der Ferrari-Pilot fuhr im Qualifying die mit 1:11,212 Minuten die beste Zeit und verwies Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen auf die Plätze zwei und drei.

Titelverteidiger Lewis Hamilton geht am Sonntag von den hinteren Startplätzen auf die Rennpiste. Wegen eines Hydraulikproblems wird der Brite von Rang 14 auf den Rundkurs gehen.

Vor dem Start zum Großen Preis von Deutschland führt Vettel die Fahrerwertung mit 171 Punkten an. Dahinter folgt Weltmeister Hamilton mit 163 Punkten. Räikkönen ist derzeit Dritter mit 116 Punkten.