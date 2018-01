Vertrag aufgelöst: Aubameyang verlässt BVB

Jetzt ist es offiziell: Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang wechselt mit sofortiger Wirkung von Borussia Dortmund zum englischen Premier-League-Club FC Arsenal nach London. Der Vertrag des Angreifers wurde aufgelöst, teilte der BVB auf seiner Webseite mit. Die Ablösesumme für den 28-jährigen Gabuner liegt laut diverser Medienberichten bei knapp 64 Millionen Euro.

Über die Vertragslaufzeit teilten weder die Dortmunder noch der FC Arsenal genauere Details mit. Laut Angaben des englischen Klubs erhält der Stürmer einen langfristigen Vertrag.

„Von den unschönen Ereignissen der vergangenen Wochen abgesehen, erinnern wir uns gern daran zurück, dass die Geschichte von Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB über mehr als vier Jahre eine einzige Erfolgsstory war. Er hat in dieser Zeit Großartiges für Borussia Dortmund geleistet, viele wichtige Tore geschossen“, erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einem Statement auf der Internetseite.

In der Bundesliga erzielte „Auba“ in 144 Einsätzen 98 Tore. 141 Tore erzielt er in 213 Spielen in allen Wettbewerben für seinen ehemaligen Verein für den er seit 2013 kickte. In der Saison 2016/17 wurde Aubameyang mit 31 Saisontoren Torschützenkönig der Bundesliga.