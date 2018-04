Verschärftes Asylgesetz in Frankreich

Die französische Nationalversammlung hat mit einer klaren Mehrheit eine Verschärfung der Asyl- und Einwanderungsgesetze in einer finalen Abstimmung verabschiedet. Frankreichs Regierung will damit mehr Kontrolle in der Einwanderungspolitik erhalten. Das umstrittene Gesetzespaket soll die Voraussetzung dafür schaffen, Asylanträge künftig schneller zu bearbeiten und härter gegen illegale Einwanderung vorgehen zu können.

Frankreich hatte im vergangenen Jahr fast ein Fünftel mehr Asylanträge registriert als im Jahr davor. Nun muss noch der Senat über das Gesetzespaket befinden.