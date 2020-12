Verschärfte Corona-Regeln gelten

Pandemie-Bekämpfung: Von heute (01. Dezember 2020) an treten in den meisten Bundesländern verschärfte Corona-Regeln in Kraft.

So dürfen sich privat nur noch fünf statt zehn Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

Auch die Kundenzahl in zahlreichen Geschäften des Groß- und Einzelhandels wird stärker begrenzt und die Maskenpflicht ausgeweitet.

Die Beschränkungen gelten bis mindestens 20. Dezember. Über die Weihnachtsfeiertage sollen die Regeln dann temporär leicht gelockert werden.