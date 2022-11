Verlieren verboten: DFB-Elf am Sonntag gegen Spanien

Verlieren verboten: DFB-Elf muss bei der WM in Katar am Sonntagabend in Gruppe E gegen die Kicker aus Spanien ran. Am 2. Spieltag der Gruppe E darf das DFB-Team allerdings nicht als Verlierer vom Platz gehen, sonst droht bereits das Aus in der Vorrunde.



Es wird jedoch schwer für die deutschen Fußballer, denn die Spanier gelten als heißer Titelkandidat. Um 20 Uhr unserer Zeit wird das Spiel angepfiffen. Bereits am Vormittag (11 Uhr unserer Zeit) spielt in Gruppe E das Team aus Japan gegen die Auswahl von Costa Rica.