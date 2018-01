Verfassungsrichter prüfen Streikrecht für verbeamtete Lehrer

Beamten-Streikverbot – Verfassungsbeschwerde von Lehrern vor Bundesverfassungsgericht: Beamte streiken nicht – in Deutschland bisher eine Selbstverständlichkeit. Denn: Beamte haben eine Dienst- und Treuepflicht gegenüber dem Staat. Dafür sind die Staatsdiener unkündbar und haben ihren Job auf Lebenszeit, zahlen keine Sozialbeiträge von ihre Gehalt und erhalten meist recht ordentliche Pensionsbezüge. Das gilt auch für fast Dreiviertel der Lehrerinnen und Lehrer quer durch Deutschland.

Sie dürfen anders als ihre angestellten Kollegen nicht streiken. Einige der Lehrkräfte wollen das Streikrecht jetzt trotzdem vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) einklagen. Der Bundesinnenminister ist dagegen. „Sie sind unkündbar, sie bekommen eine gute Versorgung. Im Gegenzug dürfen sie nicht streiken und sie müssen sich auch im Zweifel dahin versetzen lassen wo der Staat sie braucht. Das ist ein Gesamtpaket, dass kann man nicht trennen. Rosinen-Pickerei darf es nicht geben“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

Nun muss das Bundesverfassungsgericht überprüfen, ob das Streikverbot für Beamte mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Konkret geht es um eine Verfassungsbeschwerde von einigen verbeamteten Paukern die an Warnstreiks teilgenommen hatten und dafür von ihrem Dienstherrn bestraft worden waren. „Von den zu verhandelten Verfahren geht eine erhebliche Breitenwirkung aus. In Deutschland unterrichten gut 800.000 Lehrerinnen und Lehrer. Etwa Dreiviertel von ihnen stehen in einem Beamtenverhältnis“, sagte BVerfG-Präsident Andreas Voßkuhle.

Verbeamtete und angestellte Lehrer unterrichten gut 11 Millionen Schüler. Ein Urteil über ein Streikrecht der Lehrer im Beamtenverhältnis betrifft damit Millionen von Familien in Deutschland. Das Urteil der Verfassungsrichter wird in einigen Monaten erwartet.