Vereinssterben auf dem Land

In ländlichen Regionen droht ein Vereinssterben. Zwischen 2006 und 2016 haben sich mehr als 15.500 Vereine aufgelöst. Das war jeder neunte, wie der Stifterverband mitteilt.

Vereine in Dörfern, Gemeinden und Kleinstädten haben zunehmend Schwierigkeiten, Engagierte zu gewinnen und zu binden. So verzeichnet mittlerweile nahezu jeder vierte Verein in ländlichen Regionen erhebliche Rückgänge bei den Engagierten-Zahlen (22 Prozent), weil Engagierte fehlen oder Vereine ihre Ehrenamtlichen nicht langfristig binden können.

In den Städten fällt diese Zahl mit rund 14 Prozent weitaus geringer aus. Insbesondere in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind Vereine in Gefahr. Gut schneidet hingegen Baden-Württemberg ab.