Verbraucherpreise: Inflation 2018 bei 1,9 %

Die Inflationsrate in Deutschland – gemessen am Verbraucherpreisindex – wird im Dezember 2018 voraussichtlich 1,7 Prozent betragen. Gegenüber November 2018 steigen die Verbraucherpreise voraussichtlich um 0,1 Prozent. Die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2018 wird voraussichtlich bei 1,9 Prozent liegen, teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit.

Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland hat sich im Dezember 2018 im Vorjahresvergleich voraussichtlich um 1,7 Prozent erhöht. Gegenüber November 2018 steigt er voraussichtlich um 0,3 Prozent. Im Jahresdurchschnitt 2018 ist der Harmonisierte Verbraucherpreisindex voraussichtlich um 1,9 Prozent höher als 2017.