Verbraucher-Stimmung zum Jahresende uneinheitlich

Die Stimmung der deutschen Verbraucher zeigt zum Jahresende 2018 kein einheitliches Bild. Während die Einkommenserwartung leicht zulegt, müssen sowohl Konjunkturerwartung als auch Anschaffungsneigung Einbußen hinnehmen, so die GfK-Konsumklimastudie, die am Freitag veröffentlicht wurde. Nach zwei Anstiegen in Folge muss auch die Anschaffungsneigung im Dezember wieder Einbußen hinnehmen.

Trotzdem bleibt die Konsumneigung der Deutschen nach Ansicht der Forscher aber sehr gut. Die GfK bestätigte ihre Prognose, wonach die realen privaten Konsumausgaben in diesem Jahr um etwa 1,5 Prozent steigen werden. Die Aussichten für 2019 bleiben aus Sicht des Konsums günstig. Das setze allerdings voraus, dass sich der Arbeitsmarkt auch im kommenden Jahr stabil entwickele.