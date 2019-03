Verbot für Boeing 737 Max 8 Flüge über Deutschland

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat nach dem Flugzeugabsturz einer Boeing 737 Max 8 am Sonntag in Äthiopien angekündigt, den deutschen Luftraum für Maschinen dieses Flugzeugtyps zu sperren. „Bis alle Zweifel ausgeräumt sind, habe ich veranlasst, dass der deutsche Luftraum für die Boeing 737 Max 8 ab sofort gesperrt wird“, sagte Scheuer am Dienstag dem Fernsehsender n-tv.

Sicherheit gehe absolut vor, so der Verkehrsminister weiter. Mehrere Staaten, darunter Großbritannien und Australien, hatten zuvor bereits Flüge mit der Boeing 737 Max 8 verboten. Die Flugzeuge dieses Typs starten und landen zwar nicht in Deutschland, es gibt jedoch zahlreiche Überflüge pro Tag im deutschen Luftraum.