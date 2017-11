Wie erwartet, hat sich der italienische Fußballverband nach der verpassten Qualifikation für die WM-Endrunde im Sommer 2018 in Russland, von Nationaltrainer Gian Piero Ventura getrennt. Der viermalige Weltmeister scheiterte in den Playoff-Spielen an Schweden. Zum ersten Mal seit 60 Jahren wird die Squadra Azzurra bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nicht dabei sein. Als mögliche Nachfolger Venturas werden Carlo Ancelotti und Antonio Conte gehandelt.

Ventura nicht mehr Italiens Coach 4.9 (97.14%) 7 votes (97.14%)votes