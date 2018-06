Venezuela: Tote bei Massenpanik in Caracas

Bei einer Massenpanik in Venezuela sind am Samstag mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) ein einem Nachtclub in der Hauptstadt Caracas auf einer Party. Laut Zeugenaussage hatte ein Jugendlicher im Zuge einer Auseinandersetzung Tränengas versprüht. Daraufhin versuchten mehrere Hundert Menschen, fluchtartig das Gebäude zu verlassen.

Das Krankenhaus Miguel Perez Carreno teilte mit, die Opfer seien an Erstickungen oder Polytrauma verstorben. Unter den Toten sollen auch Minderjährige sein. Mehrere Personen wurden von der Polizei festgenommen.