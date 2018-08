Vegas und Wollny verlassen PBB-Haus – vorerst

Die Ereignisse im „Promi Big Brother“-Haus überschlagen sich: Gleich zwei Bewohnerinnen verlassen tagsüber vorerst das Haus: Silvia Wollny wegen des Verdachts auf Gürtelrose, die schwangere Sophia Vegas, um jedes Risiko für sie und ihr Baby auszuschließen.

Die acht übrigen Bewohner der „Villa“ treten abends in zwei Teams zum Live-Duell „Wasserwerfer“ an. Chethrin Schulze, Katja Krasavice, Daniel Völz und Pascal Behrenbruch gewinnen haushoch. So heißt es für Cora Schumacher, Umut Kekilli, Mike Shiva und Johannes Haller: „Ab auf die Baustelle“.

Nicole Belstler-Boettcher ist die nächste, die umzieht – und das gleich zwei Mal innerhalb von wenigen Minuten. Erst wählen die „Villa“-Bewohner die Schauspielerin zu sich in den Luxus. Dann schicken die Zuschauer die 55-Jährige im Voting direkt zurück auf die „Baustelle“.

Und so sieht die aktuelle Wohnsituation im PBB-Haus aus: Chethrin Schulze, Daniel Völz, Katja Krasavice, Umut Kekilli, Mike Shiva residieren in der „Villa“. Cora Schumacher, Mike Shiva, Pascal Behrenbruch, Johannes Haller, Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher müssen sich mit der „Baustelle“ zufrieden geben.