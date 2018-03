USA: Zahlreiche Proteste gegen Waffengesetze

In vielen Städten der USA sind Hunderttausende Menschen für schärfere Waffengesetze auf die Straße gegangen. An den Massenprotesten unter dem Motto „March for our lives“ (Marsch für unsere Leben) waren vor allem zahlreiche junge Demonstranten beteiligt. Rund um den Globus waren über 800 Protestmärsche angekündigt.

Auf der zentralen Demo in der Hauptstadt Washington sprachen mehrere Überlebende von Amokläufen an Schulen. Sie forderten striktere Waffengesetze und weniger Einfluss der amerikanischen Waffenlobby.

Auslöser der Protestbewegung war ein Massaker an einer Schule im US-Bundesstaat Florida im vergangenen Monat. Ein 19-Jähriger tötete 17 Menschen.