USA: Trump will Notstand ausrufen

US-Präsident Donald Trump ruft den „nationalen Notstand“ aus, um den Bau einer Mauer an der Grenze nach Mexiko ohne Zustimmung des Parlaments aus Bundesmitteln zu finanzieren. „Präsident Trump wird das Gesetz über die Finanzierung der Regierung unterzeichnen, und wie er bereits gesagt hat, wird er auch andere Exekutivmaßnahmen ergreifen, einschließlich eines nationalen Notstands, um sicherzustellen, dass wir die nationale Sicherheits- und humanitäre Krise an der Grenze beenden“, teilte seine Sprecherin Sarah Sanders am Donnerstag mit.

„Der Präsident hält damit erneut sein Versprechen ein, die Mauer zu bauen, die Grenze zu schützen und unser großes Land zu sichern“, ergänzte sie. Trump hatte schon seit Wochen mit der Maßnahme gedroht. In den Haushaltsverhandlungen hatten die Demokraten eine Finanzierung der Mauer verhindert und weil beide Seiten sich nicht einigen konnten, war es zum „Government Shutdown“ gekommen. Viele Bundesbedienstete wurden dabei über Wochen nicht bezahlt.