USA: Trump setzt Beraterin ab

Das Personalkarussell in der US-amerikanischen Regierung dreht sich munter weiter: Präsident Donald Trump hat nun Mira Ricardel von ihrem Posten abgezogen. Ricardel war stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin. Zuvor hatte First Lady Melania Trump öffentlich die Entlassung der 58-Jährigen gefordert und sich so in die Personalpolitik ihres Mannes eingemischt.

Laut US-Medien muss die Regierungsmitarbeiterin allerdings das Weiße Haus nicht ganz verlassen. Wie es heißt erhält Ricardel eine neue Aufgabe in der Regierung.