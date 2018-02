USA: Trump für Bewaffnung von Lehrern

Nach dem jüngsten Schulmassaker an einer Schule in Florida, will US-Präsident Donald Trump Kontrollen von Waffen-Käufern verschärfen. Trump machte diese Zusage bei einem sehr emotionalen Treffen im Weißen Haus mit Überlebenden und Angehörigen von Opfern von Schul-Amokläufen. Der US-Präsident zeigte sich zudem offen für den Vorschlag einzelne Lehrer zu bewaffnen, damit sie Täter früher stoppen könnten.

Unterdessen haben tausende Schüler in Florida gegen Waffen protestiert. Zuletzt hatte ein 19-Jähriger vor gut einer Woche 17 Menschen an einer Schule erschossen.