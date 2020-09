USA: TikTok Download weiter möglich

USA schieben Stopp für Download der Video-App TikTok auf – angekündigte Sperre wird um eine Woche verschoben.

Die Video-App TikTok kann in den USA vorerst weiter heruntergeladen werden. Der für Sonntag (20.09.2020) in den USA geplante Download-Stopp der populären App wird zunächst um eine Woche verschoben.

„Angesichts der jüngsten positiven Entwicklungen … werde sich das Verbot, dass am Sonntag, 20. September, in Kraft getreten wäre, verzögern bis 27. September 2020 um 23:59 Uhr“, teilte das US-Handelsministerium am Samstag mit.