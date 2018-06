USA: Strafzölle jetzt in Kraft

US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU treten heute in Kraft.

Nach endgültig gescheiterten Verhandlungen, erheben die USA ab dem heutigen Freitag (01.06.2018) Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium auch aus der EU. Ab 6 Uhr unserer Zeit müssen europäische Unternehmen 10 bzw. 25 Prozent Strafzölle bezahlen wenn sie in die USA exportieren.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisierte indes die US-Zölle da dadurch viel volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet werde, sagte der Politiker in den ARD-Tagesthemen. Die EU-Kommission kündigte indes eine Klage vor der Welthandelsorganisation (WTO) an. Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker sagte man werde Gegenmaßnahmen ergreifen. „Wir werden die Interessen der Union in vollem Einklang mit dem internationalen Handelsrecht verteidigen“, so Juncker.

Handelskommissarin Cecilia Malmström ergänzte: „Da diese US-Maßnahmen eindeutig gegen die vereinbarten internationalen Regeln verstoßen werden wir auch Ausgleichsmaßnahmen ergreifen und alle notwendigen Schritte unternehmen, um den EU-Markt vor Handelsumlenkungen durch diese US-amerikanischen Beschränkungen zu schützen.“