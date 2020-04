USA stoppen WHO-Zahlungen

USA stoppen Beitragszahlungen an Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Die USA stellen vorerst ihre Zahlungen an die WHO ein. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor Medien mit.

Die Vereinigten Staaten werfen der WHO vor, Fehler in der Corona-Krise gemacht zu haben und fordern eine Untersuchung des Umgangs mit der Pandemie seitens der Organisation.

Die USA sind der größte Zahler unter den Mitgliedsstaaten. Mit jährlich rund 400 Millionen Dollar steuern die Amis etwa ein Fünftel zum WHO-Budget bei.